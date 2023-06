Reges Interesse an Lehrberufen am neuen Standort

Die Organisatoren vom Verein „Mein Lehrbetrieb“ ziehen eine sehr positive Bilanz: Über 500 Schüler, Pädagogen und Eltern besuchten an den drei Messetagen die Stände der 30 Mostviertler Lehrbetriebe und der vier Kooperationspartner.

„Das Ambiente in der Wirkstatt ist sehr gut angekommen – bei den Ausstellerbetrieben genauso wie bei den Schulen. Das Interesse der Jugendlichen an den vorgestellten Lehrberufen war hoch“, freut sich „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Markus Felber. Die Schulklassen kamen aus Wolfsbach, Ardagger, Neuhofen oder Aschbach angereist, auch die Amstettner Mittelschulen sowie das Jugendorientierungscamp und das Jugendbildungszentrum Amstetten nutzten das Angebot. „Viele von ihnen sind öffentlich angereist, eine Schulklasse verband den Besuch beim ‚karriere clubbing‘ sogar mit einem kleinen Wandertag“, hob Felber auch die gute Anbindung des Veranstaltungsorts hervor.

Sehr zufrieden mit der Premiere zeigte sich auch der Amstettner Bürgermeister Christian Haberhauer: „Die Kooperation mit dem Verein ‚Mein Lehrbetrieb‘ hat sehr gut funktioniert und wir haben die Zusammenarbeit schon für das kommende Jahr wieder fixiert. Es ist uns wichtig, die Chancen einer Lehre im Raum Amstetten aufzuzeigen.“ Unter den Ausstellerbetrieben befanden sich zahlreiche Gewerbebetriebe, die Branchen reichten von der Mühle über das Autohaus bis hin zum Elektriker. Gut angenommen wurde auch der Elternnachmittag am Freitag. Hier zählten die Organisatoren über 120 Jugendliche und Eltern.

Das „karriere clubbing“ findet seit 2015 in Waidhofen an der Ybbs statt und entwickelte sich seither zu einer Leuchtturmveranstaltung zum Thema Lehre in der Region. Heuer gelang dank Unterstützung der Stadtgemeinde Amstetten und der Wirtschaftskammer Amstetten der Sprung in die Bezirkshauptstadt. In der Wirkstatt präsentierten sich insbesondere Firmen aus dem Raum Amstetten. Von 20. bis 22. September folgt das „karriere clubbing“ im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs.