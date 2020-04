Mit 1. April hat Markus Kerninger den Kassenvertrag seiner, nach schwerer Krankheit, verstorbenen Gattin Katharina für die Ordination in Biberbach übernommen. Aufgrund des Coronavirus ist derzeit nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

„Vieles machen wir telefonisch und natürlich darf niemand, der Symptome von Covid-19 aufweist, die Ordination betreten. Diese Patienten verweisen wir an die Hotline 1450 und an die Bezirkshauptmannschaft“, sagt der Arzt. Wenn Untersuchungen oder auch Hausbesuche notwendig sind, macht er diese aber natürlich. „Und in den nächsten Wochen wollen wir auch wieder zu einer Art Normalbetrieb zurückkehren – unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen.“

Medikamente kann Kerninger seinen Patienten zwar verschreiben, diese müssen sie sich aber bei Apotheken in der Umgebung abholen. Zwar hat der Arzt einen positiven Bescheid der Bezirkshauptmannschaft über die Führung einer Hausapotheke erhalten, aber es gilt noch eine vierwöchige Einspruchsfrist. Und da aufgrund der Coronakrise alle Fristenläufe ausgesetzt wurden, beginnt diese erst mit 1. Mai zu laufen. „Mir tut es leid, dass ich gerade in dieser Zeit, in der man alle Kontakte einschränken soll, meine Patienten in Apotheken schicken muss, aber ich muss natürlich die gesetzlichen Regelungen einhalten“, bedauert Kerninger.

Froh darüber, wieder einen Praktiker in der Gemeinde zu haben, ist Bürgermeister Fritz Hinterleitner. „Seine Frau war eine Hausärztin mit Leib und Seele und Markus Kerninger führt ihr Vermächtnis fort. Er kann sich gut in die Patienten einfühlen“, sagt der Ortschef.

Für Hinterleitner gibt es übrigens keinen Zweifel daran, dass Kerninger bald auch die Hausapotheke wird führen dürfen. „Die Rahmenbedingungen für die Genehmigung sind ja dieselben oder noch besser, weil sich bei der Nachfolge einer schon bestehenden Hausapotheke die vorgeschriebene Entfernung zur nächsten Apotheke auf vier Kilometer reduziert. Ein Einspruch wäre daher eigentlich nur eine unnötige Verzögerung“, betont der Bürgermeister.

Seit elf Jahren führt Markus Kerninger übrigens auch eine Wahlarztordination für ästhetische Chirurgie in Seitenstetten. Diese wird er vermutlich in nächster Zeit auch nach Biberbach verlegen.