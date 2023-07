Euratsfelderin neue Vize-Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung

Die Oederin Anna Rosenberger, Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung St. Pölten, würdigt Raab: „Anni wirkt seit vielen Jahren in der diözesanen Katholischen Frauenbewegung und sie ist die Verantwortliche für die Aktion Familienfasttag! Das ganz Besondere: Sie deckt in ihren Leitungsrollen alle Ebenen der Katholischen Frauenbewegung in Österreich ab: in der Pfarre Euratsfeld, im Dekanat Amstetten, in der Diözese St. Pölten und für ganz Österreich – und das seit vielen Jahren und ehrenamtlich!“

Aktion Familienfasttag „auf gutem Weg"

Vizevorsitzende Raab ist speziell mit der Leitung der „Aktion Familienfasttag" der kfb betraut, die unter anderem mit den jährlichen Fastensuppenessen für die Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit wirbt und Geld sammelt. „Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit ist leider nach wie vor ein Randthema in unserer Gesellschaft", sagt Raab.

Mit der Aktion Familienfasttag könne man Menschen aus allen Teilen der Kirche und Gesellschaft ansprechen, Solidarität mit Benachteiligten – weltweit – hervorheben und praktizieren. Es sei gelungen, nach dem Corona-bedingten Spendeneinbruch die Spendeneinnahmen wieder zu konsolidieren. „Dazu hat der unermüdliche Einsatz der vielen ehrenamtlichen kfb-Frauen in den Pfarren wesentlich beigetragen", hebt Raab hervor. „Auch konnten wir eine Initiative starten, um junge Frauen für die Anliegen des Familienfasttags zu gewinnen und zu begeistern."

Die 66-jährige Raab betont, dass die Motivation aus dem christlichen Glauben die Frauen stärke, für eine gerechtere Gesellschaft einzutreten. Die österreichweite Aktion Familienfasttag ermögliche eine Zusammenarbeit mit Frauen in Projekten des Globalen Südens und damit ein Voneinander-Lernen, ein über den Tellerrand schauen lernen. „Eine große Gemeinschaft ist erlebbar. Für diese eine Welt und für ein gutes Leben für alle tragen wir Mitverantwortung.“