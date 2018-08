Nun ist es endgültig fix. Es wird auf absehbare Zeit keinen Nachfolger für den praktischen Arzt Leopold Klem in Mauer geben. Gespräche die der Mediziner Ende Juli mit einem Interessenten geführt hat, verliefen ergebnislos.

Ordinationsschild wurde bereits abmontiert

„Es hat sich herausgestellt, dass der Betreffende noch gar nicht genau weiß, ob er überhaupt eine Praxis übernehmen will und ihm fehlte wohl auch noch die Erfahrung dazu“, sagt Klem.

Er selbst ist ja in den Ruhestand getreten und hat seine Ordination schon Ende Juni zugesperrt. Den Großteil der Einrichtung hat er der Albanien-Hilfe in Ardagger gespendet. Nur noch einige wenige medizinische Geräte sind in seinem Besitz. Das Ordinationsschild an der Außenmauer ist natürlich auch schon abmontiert.

Ortsvorsteher Anton Ebner bedauert die Entwicklung. Es sei alles versucht worden, um einen Nachfolger zu finden, aber auch die Bemühungen der Ärztekammer seien letztlich erfolglos geblieben.

„Ich gebe die Hoffnung, dass wir wieder einen praktischen Arzt für unseren Ortsteil finden, dennoch nicht auf. Wir werden nach Absprache mit Bürgermeisterin Ursula Puch ebner vorerst daher auch die Praxisräume ungenutzt lassen“, sagt der SP-Politiker. Es wäre einfach, diese in zwei Wohnungen umzufunktionieren, aber zumindest ein paar Monate wolle man damit noch warten.

Für Ebner ist unverständlich, dass sich kein Mediziner in Mauer ansiedeln will. Immerhin hätte er, Öhling mitgerechnet, ein Patienten-Einzugsgebiet von rund 4.000 Personen und die Miete in der Praxis sei mit 1.000 Euro im Monat durchaus kulant.

Versorgung der Bürger ist dennoch gesichert

Um die grundsätzliche medizinische Versorgung der Bürger macht sich Ebner keine Sorgen. Es gäbe im Umkreis weniger Kilometer – in Hausmening und auch in Oed – praktische Ärzte. Und auch die Mediziner in Amstetten seien mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. „Im ländlichen Bereich muss man manchmal 20 Kilometer zum nächsten Arzt fahren. Wirklich dramatisch ist die Lage also nicht. Aber natürlich gehört ein Arzt im Ort zur Nahversorgung.“

Der Idee, im Landesklinikum Mauer ein Gesundheitszentrum anzusiedeln, wo drei Allgemeinmediziner und auch noch andere Ärzte gemeinsam praktizieren, kann Ebner natürlich einiges abgewinnen. „Allerdings frage ich mich, wo man die dafür nötigen Ärzte hernehmen will, wenn sich nicht einmal einer für unsere Ordination findet. Da müssen die finanziellen Anreize wohl schon sehr groß sein.“