Mostviertler Spezialitäten in Neuhofen sind abgesagt

„Für Montag, 1. Mai ist nasses und kaltes Wetter vorausgesagt, was genussvolles Essen und Trinken im Freien ungemütlich macht. Die Mostviertel Tourismus GmbH hat daher gemeinsam mit den Mostviertler Feldversuche-Partnerinnen und Partner beschlossen, die Street Food Veranstaltung in Neuhofen an der Ybbs abzusagen. Eine Indoor-Variante ist bei diesem Veranstaltungsformat leider nicht möglich“, betont die Mostviertel Tourismus GmbH als Veranstalter.

Ziel wäre ein Auftakt für die Frühjahrssaison im Zeichen „Alle für Alle“ gewesen. Dank der Zusammenarbeit der Köchinnen und Köche, Produzentinnen und Produzenten sowie der Winzerinnen und Winzer der Region. „Hervorragendes Essen, außergewöhnliche Zubereitungen, interessante Weine, spannende Cocktails und Birnengetränke der etwas anderen Art – und das für alle zugänglich auf dem Marktplatz in Neuhofen an der Ybbs“, hätte das Motto gelautet.

Die Mostviertel Tourismus GmbH bedauert die Absage. Die nächsten Feldversuch-Termine finden sich unter: www.feldversuche.at.

