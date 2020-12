In der Nähe der Grünlandstraße in Amstetten wurde am Mittwoch, 30. Dezember, in einem Waldstück eine russische Handgranate geborgen. Ein Anrainer hatte am Vormittag das Kriegsrelikt entdeckt und die Polizei, die mit einer Streife ausrückte, informiert. Die Granate befand sich nicht an einem stark frequentierten Waldweg.

Nach Verständigung des Entminungsdienstes rückte dieser an und barg um etwa 11.20 Uhr das Kriegsrelikt. Wie der Entminungsdienst berichtete, habe zu keinem Zeitpunkt unmittelbare Gefahr für Leib und Leben bestanden.