Insolvente Moschee in Niederösterreich gerettet .

Die insolvente Moschee in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) ist gerettet. Die Gläubiger hätten dem 100-Prozent- Sanierungsplan zugestimmt, berichtete Creditreform am Dienstag. Bis 1. August müssen demnach die offenen Forderungen bezahlt werden.