Euratsfelderin Anna Raab: „Es geht um Gerechtigkeit und Fairness!“

„Die Katholische Frauenbewegung ist mit ihren mehr als 100.000 Mitgliedern die größte Frauenorganisation Österreichs und wir setzen uns für eine globale Klima- und Gendergerechtigkeit ein. Uns ist es wichtig, weltweit vernetzt zu sein und den Austausch mit Frauen in aller Welt zu pflegen. Daher sind wir in mehr als 70 Frauenprojekten in Asien, Lateinamerika und Afrika aktiv“, sagt die Euratsfelderin Anna Raab. Erst kürzlich wurde sie in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende der kfbö bestätigt. „Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und getreu unserem Motto werde ich mich weiterhin einmischen, weiter mitmischen sowie aufmischen!“

Der engagierten Mostviertlerin geht es vor allem um Fairness und Gerechtigkeit.“ Der Blick über den Tellerrand sei unumgänglich, um „Fairänderungen“ Wirklichkeit werden zu lassen, sagt Raab. Bereits seit 1994 wirkt sie unter anderem im Arbeitskreis für den Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Diözese St. Pölten mit, seit 23 Jahren ist sie dessen Leiterin und seit vier Jahren ist sie auch österreichweite Leiterin. „Die Aktion Familienfasttag, die jährlich rund um den Internationalen Frauentag am 8. März stattfindet, fördert rund 70 Frauen-Projekte. Frauen erfahren dabei, dass sie Rechte haben. Rechte auf Bildung, Gesundheit, auf ein Leben ohne Gewalt, auf faire Arbeitsbedingungen sowie politische und ökonomische Teilhabe“, erklärt Anna Raab.

Gesellschaftlich genau hinschauen, ansprechen, aufzeigen und Lösungen finden – dies sei die primäre Arbeit der kfbö, sagt die Euratsfelderin. Das friedliche Zusammenleben von Menschen basiere auf gerechten Strukturen in allen Bereichen ihres Lebens. Wo es an Gerechtigkeit mangle, gerieten Menschen aus dem Gleichgewicht, gingen Lebenschancen verloren, entstünden Konflikte bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. „Und überall, wo Unrechtsstrukturen wirksam sind, sind Frauen aufgrund ihres Geschlechts noch einmal stärker betroffen. Uns liegt daran, das sichtbar zu machen und die Geschlechterperspektive in alle Debatten um Gerechtigkeit einzubringen“, betont Raab. Dies gelte natürlich auch für die Frauen in der Kirche. „Sie spielen eine tragende Rolle und das von Anfang an, etwa als Jüngerinnen Jesu, als ,Volk Gottes', als Kirchenlehrerinnen, als Zeuginnen des Glaubens, den sie in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft leben und weitergeben, als Theologinnen, kirchliche Amtsträgerinnen, christlich verortete Künstlerinnen und als ehrenamtlich Engagierte.“

Die kfbö setze sich dafür ein, dass Frauen in ihrer Vielfalt ihren Glauben leben könnten und dass sie in der Kirche Räume und Heimat fänden. „Ausgangsbasis und Ziel des Miteinanders ist das aus dem Glauben rührende Wissen um die ,Gottebenbildlichkeit von Mann und Frau'", sagt Raab. „Als Bewegung sind wir auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Kirche. Deshalb wird sich die kfbö auch weiter am synodalen Prozess, der von Papst Franziskus bis 2024 verlängert wurde, rege beteiligen.“

Der Weg zu einer synodalen Kirche führe über die Beteiligung der Frauen, indem die Kirche die Frauen höre und sie in Entscheidungsfindungen und deren Umsetzung einbeziehe, ist Raab überzeugt. Nicht zuletzt sei die Beteiligung von Frauen auch wesentliches Element von erfolgreichen Friedensbemühungen.

Weitere Infos: www.kfb.at