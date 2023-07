Wie Unternehmen ChatGPT & Co. in den Arbeitsalltag integrieren können

Mehr als 100 Wirtschaftstreibende sorgten für einen vollen Saal in der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten. „Die Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft zukünftig stark beeinflussen. Umso wichtiger ist es, uns so rasch wie möglich damit auseinanderzusetzen. Wir müssen lernen, die KI-Anwendungen in unseren Berufsalltag zu integrieren und die Chancen, die sich dadurch auftun, zu nutzen“, betont WKNÖ-Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz.

Wie die verschiedensten KI-Anwendungen tatsächlich im beruflichen Alltag genutzt werden können, erläuterten die Speaker Florian Hasibar (mytalents.ai), Stefan Reich (next one GmbH) und Agnes Balazs (Amazon Web Services). WIFI-NÖ-Produktmanager Michael Zobl stellte im Anschluss die WIFI-KI-Akademie vor. Dabei werden die Basics sowie verschiedenste Technologien vermittelt. Eine kostenlose Infoveranstaltung zur KI-Akademie findet am 8. September online statt.

Nähere Informationen: noe.wifi.at/ki-akademie