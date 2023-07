„reset“ baut neues Kompetenzzentrum in Mauer

Grobentwürfe, wie das neue Kompetenzzentrum nach seiner Fertigstellung aussehen wird. Foto: Knapp

„Mein großes Ziel ist es, Mauer zum Gesundheitsstadtteil von Amstetten zu machen“, sagt Ortsvorsteher Manuel Scherscher. Dass „reset“, das Kompetenzzentrum für Kinder- & Jugendpsychiatrie nun seinen Standort von Amstetten in seinen Ortsteil verlegt, ist da ein weiterer wichtiger Mosaikstein. „Wir haben uns daher auch sehr bemüht, ein geeignetes Grundstück zur Verfügung zu stellen. Der künftige Standort nahe der Mittelschule, direkt gegenüber dem Primärversorgungszentrum und in Nachbarschaft zum Landesklinikum ist ideal und bringt auch Synergieeffekte. Außerdem ist er mit Bus und CityAst verkehrstechnisch gut angebunden. Bei uns greift derzeit wirklich ein Rad in das andere“, freut sich Scherscher.

„reset“-Betreiberin Bettina Mühlberger stellte das von ihr 2014 gegründete Kompetenzzentrum vor, an dem seit drei Jahren auch ihr Mann Franz beteiligt ist. „reset besteht aus einem multiprofessionellen Team von Kassenärzten, Wahlärzten und Therapeuten. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche mit herausfordernden Verhaltensweisen, Ängsten, Tics, Selbstverletzung, Hochsensibilität, psychischen Erkrankungen oder mit Problemen im sozial-emotionalen Bereich“, berichtet sie. Unterstützt würden die Kinder, Jugendlichen und Eltern sowohl im ambulanten Setting als auch in Schulen und im häuslichen Umfeld.

Wöchentlich werden 250 Familien betreut

„Nach einem Erstkontakt erfolgt eine Auswahl der Therapien und wenn notwendig auch eine klinische Diagnostik. Dafür steht ein multiprofessionelles schulmedizinisches Team zur Verfügung. Der Großteil der Therapien für die Kinder sind durch die Krankenkasse gedeckt“, sagt Mühlberger. Ziel sei es natürlich, einen Kassenvertrag für ganz „reset“ zu bekommen, damit alle Leistungen allen Klientinnen und Klienten zur Verfügung stehen. Aktuell werden wöchentlich rund 250 Familien betreut mit Kindern von 0 bis 18 Jahren.

Etwas mit „reset“ Vergleichbares, gäbe es in Österreich derzeit nirgends, betont Mühlberger. Die Nähe zum Landesklinikum ist für sie auch deshalb von Vorteil, weil dortige Ärzte auch bei „reset“ tätig sind. Durchschnittlich werden Familien ein halbes Jahr betreut, aber nicht alle Kinder brauchen eine ausführliche Therapie. „Manchmal helfen auch ein paar Tipps und Tricks, um zum Beispiel den Schulalltag besser zu bewältigen“, sagt Mühlberger. Grundsätzlich gehe es für Kinder, die mit ihren Emotionen überfordert seien, darum, Strategien zum Spannungsabbau zu erlernen - manchmal könne da auch schon eine kalte Dusche helfen, oder auch das geführte Eisbad in der Ybbs, das einmal im Jahr von externen Professionisten angeboten wird und bei dem die Kinder Atem- und Selbstregulierungstechniken lernen.

Neues Haus soll schon 2024 fertig sein

Neuerdings bietet „reset“ auch Unterstützung für ganz junge Mütter an, um die Bindung zu ihren Kindern zu stärken. Im neuen Haus wird es daher auch Platz zum Stillen geben und eine Therapieküche, um Familien im Alltag zu unterstützen. 1,5 Millionen Euro wird das Gebäude, das privat finanziert wird, kosten und auf zwei Geschoßebenen helle Gruppen- und Therapieräume bieten. Schon 2024 soll es fertig sein, dann wird „reset“ von der Reichsstraße in Amstetten nach Mauer übersiedeln.

Für Bürgermeister Christian Haberhauer ist „reset“ eine sehr wichtige Einrichtung: „Denn je stärker die Kinder verwurzelt sind und je schneller sie bei Problemen Hilfe bekommen, umso besser werden sie später ihr Leben gestalten können und das erspart der Gesellschaft natürlich auch Kosten.“ Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder betont, dass sie aus ihrer Erfahrung im Bildungsbereich wisse, wie wichtig es sei, dass Kinder gut geerdet ins Leben starten könnten. „Wir haben ja in der Schule oft mit Kindern zu tun, die Probleme mit dem Selbstwert haben, oder aggressives Verhalten aufweisen, oder einen plötzlichen Leistungsabfall - vor allem bei Trennungsproblemen. „reset“ bietet den Familien da beste fachliche Hilfe an.“