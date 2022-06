Sommerferien im Bezirk Amstetten: Vom Tauchkurs bis zum Freerunning

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

Am 2. Juli beginnen die Sommerferien und damit stelt sich für viele Familien mit arbeitstätigen Elternteilen die Frage nach der Organisation der Kinderbetreuung. Ferienprogramme können diese Planung wesentlich erleichtern. Die NÖN hat sich bei den Gemeinden in der Region umgehört, welche Angebote es gibt Anbei einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Stadt Amstetten plant auch heuer ein umfangreiches Ferienprogramm für die Kinder. Alle Veranstaltungen werden im Ferienkurier aufgelistet, der in Kürze erscheinen wird. „Es gibt heuer mehr als 100 Angebote in den Monaten Juli und August für Kinder und Jugendliche. Viele neue Sachen sind dabei, von Sport über kreative Aktionen bis hin zu Angeboten in der Natur und mit Tieren“, sagt die zuständige Stadträtin Lisa Asanger von der SPÖ. Täglich gibt es zumindest eine Aktion, auch an den Wochenenden. „Wir wollen damit den Familien ein günstiges und niederschwelliges Angebot machen. Gerade heuer, wo sich viele aufgrund der Teuerung einen Urlaub vielleicht nicht mehr leisten können, ist das wichtig. Die Kinder sollen trotzdem ihren Spaß haben“, sagt Asanger.

Die Aktion habe sich aber auch für die Vereine als sehr wertvoll erwiesen, weil sie dabei die Möglichkeit haben ihr Angebot zu präsentieren und in den letzten Jahren hätten sie dadurch auch immer wieder neue Mitglieder gewonnen.

Der Ferienkurier, in dem alle Angebot aufgelistet sind, ist schon in Druck. Darin findet sich auch ein Gutschein für eine Teilnahmegebühr. Großteils sind die Angebote ohnehin gratis, bei manchen muss aber ein kleiner Unkostenbeitrag eingehoben werden. Erstmals wird es heuer möglich sein, sich digital für Veranstaltungen anzumelden.

Ferienbetreung für alle neun Wochen

Die Stadtgemeinde Amstetten bietet in der Volksschule Allersdorferstraße und in der Volksschule Hausmening auch eine Ferienbetreuung für Kinder von 6 bis 14 Jahren für alle neun Wochen der Sommerferien an. In den Kindergärten gibt es Ferienbetrieb in den ersten drei und den letzten drei Ferienwochen, zusätzlich gibt es in den Kindergarten-Schließwochen von der 4. bis zur 6. Ferienwoche, ein Betreuungsangebot für Kindergartenkinder im Kindergarten Allersdorferstraße und im Kindergarten Hausmening.

Auch in Aschbach gibt es heuer wieder ein Kinderferienprogramm, das von Vereinen, Organisationen und Privatpersonen gestaltet wird. „Es bietet jede Menge Kreativität, Abwechslung und, Attraktionen und macht sicher Spaß“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer. Je nach Betreuungsbedarf ist ein kleiner Unkostenbeitrag zu entrichten.

In den ersten drei und den letzten drei Ferienwochen wird auch eine Ferienbetreuung im Kindergarten und in der Schule angeboten.

Ein sehr umfangreiches Programm bietet die Stadt Haag. Hier gibt es die Möglichkeit zum Schnuppertauchen, zu einem Besuch im Jagdrevier sowie künstlerische beziehungsweise Bastel-Aktivitäten. Außerdem geht es ins Museum oder zum ÖAMTC-Hubschrauberstützpunkt Ybbsitz. Auch eine Rätselrallye lädt zum Mitmachen ein. In den letzten beiden Ferienwochen findet die Sommerschule in der Musikmittelschule Haag statt, die für Volksschüler und Mittelschüler von 22.8. bis 2.9. geöffnet ist. Die Sommerschule ermöglicht Kindern, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

Die Marktgemeinde Seitenstetten veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Seitenstettner Vereinen, Institutionen und Privatpersonen heuer schon das 20. Ferienspiel. „Das Programm soll für unsere jungen Gemeindebürger nicht nur ein Zeitvertreib in den Ferien sein, sondern es soll auch Wissen vermitteln und vor allem gemeinschaftsfördernd sein“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer. Etwa 35 Veranstaltungen werden heuer geboten. Unter anderem werden die Kinder als Erdäpfelpioniere die „tolle Knolle“ entdecken können und Einblick in die „geheimnisvollen Räume“ des Klosters Seitenstetten bekommen. Auch in Seitenstetten wird es von 4. Juli bis 22. Juli und von 16. August bis 2. September eine Betreuung für Kindergarten- und Volksschulkinder geben.

In St. Georgen/Y. wird in der Volksschule und im Kindergarten in den ersten und letzten drei Ferienwochen eine Kinderbetreuung angeboten. Zusätzlich wurde von der Gemeinde mit den Vereinen ein Ferienprogramm bestehend aus zehn Veranstaltungen zusammengestellt. Highlight dabei ist die „Fito-Fit“-Tour, die am 20. August Halt macht. Dabei wartet auf die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit dem Schwerpunktthema Gesundheit.

Auch Ferschnitz lädt heuer zum Ferienspiel. Das umfangreiche Angebot reicht von Parcourlauf und Freerunning über Jagdpädagogik im Wald bis zur Waldwanderung, einem Foto-Workshop oder einem Bauernhof-Besuch.

Abgerundet wird das Ganze durch das Familienfest am 20. August. Initiiert wurde das Programm von der ÖVP, geplant und organisiert von einer Arbeitsgruppe einiger Mütter. „Wir haben alle Vereine, Betriebe und auch Eltern angesprochen, wer eine Aktivität für die Kinder in der Ferien anbieten möchten. Einige Betriebe beteiligen sich auch einfach durch Sponsoring beim Familienfest“, erklärt Viktoria Reiter.

