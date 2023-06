Spiel & Spaß und Sommerpass in Viehdorf

Heuer gibt es insgesamt acht verschiedene Programmpunkte. Die Veranstalter, die Eder wieder ins Boot geholt hat, sind: Der Union Sportverein Viehdorf, der Musikverein, der ÖAMTC Zweigverein Amstetten, die Jagdgesellschaft Viehdorf, die Landjugend Viehdorf-Ardagger-St. Georgen, die Freiwillige Feuerwehr Viehdorf, der Bauernbund und die Gesunde Gemeinde gemeinsam mit den Bäuerinnen. „Ein bunter, abwechslungsreicher Reigen an Aktivitäten wartet auf die Kinder. Unter anderem wird es einige Male eine Hüpfburg geben und ein Highlight wird die Vorführung der Cheerleading-Gruppe ,Stage Time Company' am 6. August auf dem Dorfplatz sein. Diese Gruppe hat im April bei der Cheerleading-WM in den USA immerhin den hervorragenden achten Platz belegt“, sagt Eder.

Zum Abschluss gibt es das große Sommerschlussfest am 20. August auf dem Feuerwehrplatz in Seisenegg. Nach einer Feldmesse, einem Frühschoppen mit der Viehdorfer Tanzlmusi und einem Kinderprogramm am Vormittag findet als Höhepunkt um 13 Uhr die große Schlussverlosung statt. Zehn tolle Preise warten auf die Kinder – wie auch in den letzten 20 Kinder-Ferienspielen sind wieder drei Fahrräder mit dabei.

Organisator Eder hat diese drei Fahrräder jedes Jahr durch Sponsoren finanziert. „Die Verpflegung der Kinder mit Imbissen und Getränken und manchmal sogar mit einem Eis erfolgt dankenswerterweise immer durch die Vereine, die das Programm erstellen. Dadurch fallen der Gemeinde Viehdorf praktisch fast keine Kosten für dieses tolle Kinder-Ferien-Programm an“, sagt der Vizebürgermeister.

Heuer gibt es auch noch ein besonderes zusätzliches Highlight für die Kleinen: Am Samstag, 12. August, wird das Kinder-Musical „Ritter Rüdiger“ in Reinsberg besucht. Den Eintritt für Kinder bis 14 Jahren übernimmt hier die Gemeinde Viehdorf.

