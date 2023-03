Kindergärten und Schulen Amstettner SPÖ will Preis für Mittagessen einfrieren

Lesezeit: 3 Min Hermann Knapp

SPÖ-Stadträtin Elisabeth Asanger und Fraktionschef Helfried Blutsch fordern die Einführung eines Gratismittagessens für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien. Foto: SPÖ

E in Gratismittagessen in Kindergärten (2,90 Euro) und Schulen (3,50 Euro) für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien, fordert die SPÖ. „Diesen Antrag werden wir am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung einbringen. Schließlich kann es nicht sein, dass Kinder aus finanziellen Gründen von derart grundlegenden Dingen wie einem warmen Mittagessen ausgeschlossen werden“, sagt Stadträtin Elisabeth Asanger.