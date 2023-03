„Die Kinder gehören auf die Bühne“

„Die Kinder laufen auf der Bühne zu Höchstform auf. Sie wollen unbedingt spielen. Und die Grundvoraussetzung dafür nehmen sie auch noch mit - nämlich viel Motivation. Die teils schwierigen Lieder nehmen sie als Herausforderung an und die Texte wurden allesamt gut umgesetzt“, erwähnte Stephan Eder. Auf die Frage, ob ihnen das Theaterspielen gefallen hat, antwortete eines der Kinder: „Ich würde das Stück noch 1.000 Mal spielen.“ Stephan Eder hat 2005 beim ULK Theater als Laienschauspieler aufgehört und 2014 gemeinsam mit Christine Brandstetter die ulkids, die Ulmerfelder Kindertheatergruppe gegründet.

20 neue Kinder und zwei Kinder aus der vorigen Ulkids-Theaterproduktion durften bei „Stroh zu Gold“, dem Musical von Annette Söllinger, auf der Bühne ihr Gesangs- und Schauspieltalent vor dem ausverkauften Saal der Wirkstatt von 17. bis 26. März präsentieren. Unterstützt wurden die Kinder zwischen 6 und 14 Jahren von einem Chor aus 13 teils theater- und choraffinen Damen. Die Geschichte wurde in einer kindertauglichen Version dargeboten. Nicht nur die ganz kleinen Besucher waren von der Vorstellung begeistert, denn in der Besetzung sind schon ein paar außergewöhnliche Schauspiel- und Gesangstalente erkennbar.

Die Geschichte vom buckligen, alten Mann namens Rumpelstilzchen

Wer kennt die Geschichte des Rumpelstilzchen nicht? ... Der König besucht ein Haus, in der eine Familie äußerst bescheiden lebt und nimmt die Tochter mit auf sein Schloss, da sie laut ihrem Bruder mühelos Stroh zu Gold spinnen kann. Das gelingt ihr aber nicht - dass sie das könne, entspringt nur aus einem selbst geschriebenen Gedicht - und bittet so um Hilfe, denn der König droht ihr sonst mit dem Tode. Aus dem Nichts kommt ein seltsamer, kleiner, buckliger Mann, der ihr verspricht, das Stroh zu Gold zu machen, wenn sie ihm als Gegenzug ihr erstes Kind als Königin verspricht. Der König hat sich nämlich in das Mädchen verliebt und wird sie zur Frau nehmen. Wenn sie den Namen des kleinen Mannes innerhalb von drei Tagen errät, dürfe sie das Kind behalten ...

Das Publikum wurde in das Stück mit eingebunden

Auf der Suche nach dem Namen des kleinen, buckeligen Mannes mit Ziegenbart wurden auch die Zuseher und Zuseherinnen miteinbezogen. So kamen auch einige spontane und lustige Kommentare aus dem Publikum. Die teils komplizierten Texte und die mittelalterliche Sprache in den Liedern und Texten wurde von den kleinen Schauspieltalenten exzellent gemeistert. „Besonderer Dank geht an Jonny Leonhartsberger, der für Technik, Ton und Licht auf der Bühne zuständig ist, meine zwei Regieassistentinnen Christina Brandstetter und Christina Fischer und gilt der guten Zusammenarbeit mit den Amstettner Veranstaltungsbetrieben“, betont Eder. „Vielleicht finden sich auch noch ein paar Sponsoren für die kommenden ulkids-Produktionen, um in Zukunft alle mitwirkenden Kinder mit Headsets ausstatten zu können.“

