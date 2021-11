Kinderträume sollen wahr werden

Um einen Kinderwunsch zu erfüllen muss man sich einfach nur eine Wunschkarte aussuchen, das Geschenk besorgen und dieses bis spätestens Freitag, 17.12.2021, im Kultur- und Tourismusbüro der Stadtgemeinde abgeben. „Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder viele Menschen an der Aktion beteiligen. Mit dem Wunschbaum schenken wir Kindern Freude. Leider haben nicht alle das Privileg in einer liebevollen und sicheren Umgebung aufzuwachsen. Einige der Kinder im Kinderschutzzentrum können den Advent nicht mit ihren Familien verbringen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier als Gemeinschaft aktiv werden. Denn zumindest die Wünsche vom Wunschbaum können wir alle wahr werden lassen“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Gemeinsam Christkind spielen

Die Organisatorinnen Theresia Ruß, Leiterin des Kinderschutzzentrums Amstetten und Gemeinderätin Regina Öllinger weisen darauf hin, dass die Aktion schon Tradition hat, wird sie doch seit 13 Jahren durchgeführt. „Und die Übergabe der Geschenke ist jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight für die Kinder im Kidsnest“, berichtet Öllinger.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Viele der Wünsche auf den Karten sind sehr bescheiden. Manche Kinder wünschen sich eine Haube und Handschuhe, eines sogar ein Kleidungsstück für die Schwester. "Dieser Wunschbaum ist zugleich auch eine sichtbare Mahnung für die wachsende Kinderarmut in Österreich. In einem der reichsten Länder in der EU lebt jedes fünfte Kind in Armut. Hier gibt es noch viel zu tun“, sagt Stadträtin Elisabeth Asanger.

Es wird darum gebeten die Geschenke weihnachtlich zu verpacken und die Wunschkarte des Kindes gut sichtbar auf dem Paket zu befestigen. Gerne können Kekse oder Süßigkeiten dazugegeben werden.

Das Geschenk muss bis spätestens Freitag, 17.12.2021, im Kultur- und Tourismusbüro der Stadtgemeinde Amstetten abgegeben werden. Während des Lockdowns ist eine Abgabe am Vormittag von 9 bis 12 Uhr möglich. Bitte anklopfen!

Ab Ende des Lockdowns gelten wieder die normalen Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr.