Film, Musik und Kulinarik

„Es gibt wieder tolle Filme und ein großartiges Rahmenprogramm. Wir starten täglich um 19 Uhr mit einem musikalischen Vorprogramm, das Team des Gasthaus Krifter sorgt vor Ort für das leibliche Wohl. Im Ambiente des Schlosshofes können sich unsere Gäste somit auf den jeweiligen Filmabend mit Musik und Kulinarik einstimmen“, lädt Organisatorin Sabine Hummer ein. Gestartet wird am Donnerstag, 10. August, mit dem beliebten Familienabend, bei dem der diesjährige Kassenschlager „Der Super Mario Bros. Film“ gezeigt wird. Am Freitag steht das Revival der Kultkomödie „Manta Manta Zwoter Teil“ rund um Til Schweiger am Programm, ehe am Samstag der österreichische Film „Sterne unter der Stadt“ für Romantik im Schlosshof sorgen wird. Weiter geht es am Sonntag mit der französischen Komödie „Meine schrecklich verwöhnte Familie“. „Zum Abschluss wollen wir mit dem Film „Griechenland“ rund um Thomas Stipsits unsere Gäste in Urlaubsstimmung versetzen“, erzählt die Schlossmanagerin. Der Kartenverkauf ist bereits gestartet. „Kino am Schloss“-Tickets sind unter www.stpeterau.at sowie am Gemeindeamt St. Peter/Au und bei Adeg Kaubeck in St. Peter/Au erhältlich.

Für alle Klassikfans gibt es am 1. September die Fortsetzung der NÖ Serenadenkonzerte im Schloss St. Peter/Au. Die beliebte Sopranistin Daniela Fally wird am 1. September um 19.30 Uhr zum Serenadenkonzert im Rahmen der Carl Zeller Serenade im Schloss St. Peter/Au zu Gast sein. „Nach dem Erfolg im Vorjahr freuen wir uns sehr, dass wir auch heuer Teil dieser hochkarätigen Konzertreihe sein dürfen“, sagt Schlossmanagerin Sabine Hummer. Neben der Star-Sopranistin Daniela Fally und dem gefragten Opern- und Liedsänger Peter Edelmann dürfen sich die Besucher auf Studierender der Gesangsklassen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien freuen. Am Klavier begleitet werden die Künstler von der Pianistin Fiona Pollak. Infos zum Kartenverkauf unter www.stpeterau.at.