Cohen-Doku „Hallelujah“ begeisterte beim Sommerkino Amstetten

Mit dem letzten Konzert von Leonard Cohen, am 21. Dezember 2013, beginnt die Filmvorstellung. Interviews mit dem und über den begnadeten Sänger und Songwriter legen die Verknüpfungen und Hintergründe zur Entstehung des meistgecoverten Songs „Hallelujah“ dar. Tagebücher, Notizbücher, Audio- und Videoaufnahmen greifen auf nie zuvor gezeigtes Archivmaterial zu und zeigen sein Leben, sein Talent und seine Liebe zur Musik. Die Dokumentation über Leonard Cohen war Höhepunkt der Viennale 2021.

„Wir legen mit unseren Filmpräsentationen unser Hauptaugenmerk auf das Thema Integration. Unsere ersten Filme wurden 1990 auf Initiative unseres langjährigen Obmanns Gerhard Steinkellner im Pfarrsaal der Pfarre St. Marien in Amstetten gezeigt und im Jahr 2000 wurde der Verein SüdFILMfest Amstetten gegründet“, sagt Jürgen Adelmann vom Perspektive Kino Amstetten. Mittlerweile werden über 50 Filme pro Jahr präsentiert. „Kritische, internationale und künstlerische Zugänge sind dabei Schwerpunkte, die wir in unserer Programmauswahl berücksichtigen“, betont Obmann Gerhard Steinkellner. „Der Verein sorgt für Filme, die den Horizont erweitern, zum Nachdenken anregen und für Unterhaltung und Tiefgang sorgen“, ergänzt Landtagsabgeordneter Anton Kasser.

Weitere Filmvorstellungen vom Perspektive Sommerkino Amstetten in der Kulturkirche St. Marien in Amstetten:

Heute, am 3. August, um 20.45 Uhr: Komödie „Mermaids Don’t Cry“, am Freitag, 4. August, um 20.45: Science-Fiction-Film „Rubikon“, am Donnerstag, 10. August, um 20.45 Uhr: Drama „Sterne unter der Stadt“ und am Freitag, 11. August, ab 20 Uhr: Filmgespräch mit der Regisseurin Bianca Gleissinger vom Dokumentarfilm „27 Storeys – Alterlaa forever" mit anschließender Filmvorführung um 20.45 Uhr. Platzreservierungen sind per Mail an kontakt@perspektivekino.at möglich. Der Eintritt beträgt 12 € für Erwachsene und 9 € für Schüler und Studenten. Das Drama „Birnenkuchen mit Lavendel“ am 17. August am Veranstaltungsort Distelberger ist bereits vollständig ausgebucht.