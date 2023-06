Beste Stimmung am Kirtag in Sankt Peter in der Au

Es war das perfekt Kirtagswetter am vergangenen Wochenende in Sankt Peter in der Au. Darüber freuten sich die vielen Vereinsstände, Gewerbeaussteller und Gastronomiebetriebe. An allen Tagen wurde ein sehr vielfältiges Programm geboten. Besonders spannend war die große Gewinnspiel-Verlosung am Sonntag, bei der es über 100 Preise zu gewinnen gab. Der Hauptpreis war Sankt Peterer Einkaufsgutscheine im Wert von 10.000 Euro, gesponsert von der Wirtschaft St. Peter in der Au. Jedoch war der glückliche Gewinner Walter Sandhofer aus Neuhofen an der Ybbs nicht anwesend. Dieser wurde jedoch prompt von Bürgermeister Heuras telefonisch darüber informiert. Die Kinder hatten ihre Freude beim Vergnügungspark und beim Ponyreiten.