Bezirk Amstetten: Große Umfrage zum Klimawandel

Die Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR!) Amstetten besteht seit 2019. Alle 35 Gemeinden des Bezirks sind mit dabei. „In den letzten Jahren ist schon viel geschehen“, sagt der Obmann des Gemeindedienstleistungsverbandes (GDA) Anton Kasser. „Wir haben uns intensiv mit den Auswirkungen, die unsere Region durch den Klimawandel treffen, beschäftigt und Maßnahmen ausgearbeitet. Der Trinkwasserversorgung und Infrastruktur kommt hier eine zentrale Bedeutung zu“, betont er. In der Außenwirkung würden speziell die 13 Trink-Brunnen in der Region, begrünte Ortszentren und ca. 140 gepflanzte Bäume wahrgenommen. Insgesamt sei aber viel Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und auch im Verwaltungsapparat der Region geleistet worden. „Nun ist es an der Zeit zu erheben, ob die Arbeit auch Früchte trägt!“, sagt Kasser.

Die KLAR!-Befragung, die alle drei Jahre stattfindet, ist ein wichtiges Element des Monitorings. Das Umweltbundesamt wird die Ergebnisse unabhängig auswerten. Die Ergebnisse werden anschließend die Weiterentwicklung der Regionen beeinflussen.

Die Umfrage ist unter www.gda.gv.at/klar-befragung-2023 zu finden.

