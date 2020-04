Feuer durch unvorsichtige Bürger im Bezirk Amstetten .

Trotz der Trockenheit und der damit gegebenen Brandgefahr, gibt es noch immer unvorsichtige Menschen, die in Wald und Flur Lagerfeuer entzünden. Am Freitag entdeckten Passanten einen Kleinbrand in Wiesenbach in der Gemeinde St. Peter und alarmierten die Feuerwehr. Im Altstoffsammelzentrum West bei Aschbach kam es durch dort entsorgte heiße Asche zu einem Brand.