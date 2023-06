Von Leerflächennutzung bis Totenbeschau

Über das sensible Thema Totenbeschau, für deren Organisation die Gemeinden zuständig sind, konnten sich die Gemeindevertreterinnen und -vertreter mit zwei Experten des Landes NÖ und den Bestattungsunternehmen der Region austauschen. Die Gemeinden tragen dabei eine hohe Verantwortung und suchen deshalb gemeinsam nach praktikablen Lösungen, die auch den trauernden Angehörigen zugutekommen.

Nach einer abgeschlossenen Leerflächenstudie, die vergangenes Jahr mit der Firma CIMA erarbeitet wurde, hat die Fa. GISquadrat in der Sitzung nun eine digitale Lösung vorgestellt. Dazu waren auch Vertreter der angrenzenden Kommunen Allhartsberg und Aschbach-Markt eingeladen worden. Eine gemeindeübergreifende Kooperation zur Erhebung und Nutzung von Leerflächen würde Geld sparen und die wertvolle Ressource Boden schonen“, ist Kleinregionssprecherin und Oed-Oehlings Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer überzeugt. Der Block rund um das Thema Digitalisierung wurde mit einer aktuellen Übersicht über den Glasfaserausbau beendet.

Eine heißes Thema in den Gemeinden ist derzeit auch die NÖ Kindergartenreform, denn sie stehen vor der Herausforderung, ausreichend Kinderbetreuungsplätze und Personal für die kommenden Jahre bereitzustellen. Es wurde über die konkrete Umsetzung verschiedener Maßnahmen diskutiert. In der Kleinregion will man sich insbesondere bei der Gestaltung der Kosten und Rahmenbedingungen abstimmen.

Besprochen wurde in der Sitzung auch noch ein gemeinsamer Jugendausflug, der 16- bis 25-Jährige der Kleinregion am 3. August zur Beach-Volleyball-EM auf die Wiener Donauinsel führen wird.

Hinterholzer dankt allen Kolleginnen und Kollegen für „die wertschätzende und fruchtbringende Zusammenarbeit. Die Kleinregion dient nicht nur zum Austausch über viele Themen, sondern gleichzeitig ist sie auch Projektabwicklerin – speziell in der Leerflächenthematik sowie in sozialen Bereichen“, betont sie.