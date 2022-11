Landesklinikum Amstetten bekommt Fernwärme

„Es ist uns eine besondere Freude, eine für unsere Gesellschaft so wichtige Institution mit unserer Fernwärme versorgen zu können. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2023 geplant“, freut sich Stadtwerke-Direktor Jürgen Hürner, der zusammen mit Andreas Oberhammer, von der EVN Wärme GmbH, die Geschäftsführung der BAW stellt.

Gewonnen wird die Energie aus der Abwärme der Biogasanlage der Kläranlage, des Heizkraftwerks bei der Firma Umdasch und aus dem Heizwerk in der Stadionstraße. "All diese Anlagen generieren gemeinsam einen Biomasseanteil von über 90 Prozent - also pure Naturwärme", sagt Hürner.

Durch den Anschluss des Landesklinikums ans Fernwärmenetz sollen jährlich rund 1.000 Tonnen CO2 eingespart werden. "Das ist ein klarer Beitrag zur blau-gelben Energiewende und für mehr Klimaschutz", betont auch Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.