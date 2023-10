Christa Kummer zu Gast in der Wirkstatt Hausmening

„Der Klimawandel hat sich in den letzten Jahren zum Reizthema entwickelt“, beginnt Christa Kummer ihren Vortrag, trotzdem möchte sie die Bevölkerung zum Handeln auffordern. Sie verdeutlicht den Klimawandel im Laufe der Erdgeschichte und die markanten Temperaturschwankungen in beide Richtungen, „seit 1850 gibt es jedoch eine globale Erwärmung, die im heurigen Jahr weltweit auf +1,2 Grad Celsius resultiert.“ Im Alpenraum vollzieht sich der Klimawandel aufgrund der kontinentalen Masse noch schneller, hier sind wir sogar bei +2,0 Grad Celsius. Der Temperaturunterschied begründe sich durch die Zirkulation des Meeres, die ein maritimes Klima erzeugt. „Das Klimaziel vom Pariser Klimaabkommen 2015, die Klimaerwärmung in allen Staaten der Erde auf +1,5 Grad Celsius bis 2030 zu begrenzen, fordert zum Umdenken auf.“

Treibhausgase als Hauptgrund des Klimawandels

„Dem Körper kann man jahrelang Energie entziehen, indem man sich nicht gesund ernährt, wenig Wasser trinkt, keinen Sport macht und sich keine Ruhe gönnt. Irgendwann kommt es zum Burnout und der Körper kann nicht mehr“, legt sie diesen Energieentzug als Pendant auf die Erde um und ergänzt: „Die Temperaturen im September diesen Jahres haben die Rekordtemperaturwerte des Jahres 1810 gebrochen.“ Christa Kummer erklärt, dass die Treibhausgase in der Tropopause in etwa 10 km Höhe, der Grenzschicht zwischen der darunter liegenden Troposphäre und der darüber liegenden Stratosphäre, im Durchschnitt 15 Grad bewirken. „Ohne Treibhausgase hätten wir im Durchschnitt Minus 18 Grad Celsius, aber wir brauchen eine Balance, denn zu viele Treibhausgase bewirken, dass die Abstrahlung des Sonnenlichts blockiert wird und die Hitze des Sonnenlichts in der Atmosphäre bleib.“ Als Treibhausgase werden beispielsweise Kohlendioxid und Methan erwähnt, wobei der höchste Anteil CO2 betrifft, Methan nur einen geringen Anteil ausmacht, jedoch ein 24-mal schädlicheres Treibhausgaspotenzial besitze.

Veränderungen der Großwetterlage

Die warmen Temperaturen auf der Erde führen auch zu einer Veränderung der Großwetterlage, zu sogenannten Jetstream-Veränderungen, den Bewegungen des Starkwindes aufgrund der Rotation der Erde. „Die warmen Temperaturen am Nordpol verringern die Kalt-Warmfronten und erzeugen so keine Gegenbewegung mehr zur natürlichen Erdrotation. Zudem verharren die Tiefdrucklagen länger in den Gebieten, was zu großen Schwankungen des Jetstreams führt.“ Diese Jetstream-Veränderungen haben mitunter die enormen Auswirkungen auf die Erde und Wetterextremereignisse zur Folge. Sie erwähnt, dass sich die urbane Oberfläche seit 1992 verdoppelt hat und nur mehr 1/4 des Festlandes und 1/3 des Wassers als Natur bezeichnet wird. „Österreich ist Europameister im Versiegeln von Böden. Es brennt der Hut und der Asphalt ist kein guter Begleiter für die Zukunft“, ergänzt Christa Kummer. Eine Studie des MIT, Massachusetts Institute of Technologie zeige, so Christa Kummer, „dass eine Landnutzungsänderung, wie Abholzung, die gleichen schädlichen Auswirkungen auf das Klima hat, wie Kohlendioxid.“ Nur habe das IGBP, das Internationale Geosphären Biosphären Programm, im Jahr 1985 beschlossen, die Bereiche zu trennen, da „Landnutzungsveränderungen zu komplex wären, Kohlendioxid jedoch in Bezug auf Klimaveränderungen als messbare Größe einen Richtwert darstellen kann.“

„Bewusst leben, Regionales schätzen und erneuerbare Energien nutzen“

Hitze sei das Gesundheitsthema in den nächsten Jahren, beendet Christa Kummer ihren Vortrag mit der Verbindung zwischen Wetter und Wohlbefinden. „Die Bereiche Ernährung, Mobilität und Wohnen und die Veränderungen des Lebensstils, haben Einfluss auf den Klimawandel. Es muss uns bewusst sein, dass eine globale Änderung des Klimas auch sehr viele Veränderungen für unsere bisherige Lebensweise, unser Denken und Handeln mit sich bringt. Jeder und jede Einzelne ist gefordert, ihren beziehungsweise seinen Beitrag zu leisten. Bewusst leben, das Regionale schätzen und erneuerbare Energien nutzen – Wir sind ein kleiner Faktor in diesem großen Ganzen, dennoch hat der Mensch es in der Hand, vieles zu ändern“, betont Kummer.