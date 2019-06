Die Ton- und Filmaufnahmen zur nächsten Ausgabe vom „Klingenden Österreich“ sind im Kasten. Musikalisch wird er dabei unter anderen von der Stubenmusik Berger begleitet. Christoph Berger aus Steinakirchen zeigt sich dankbar: „Es ist ein historischer, unvergesslicher Höhepunkt für uns Brüder.“ So richtig gemütlich wurde es am Ende des Drehtages in der Kellergasse in Oberstockstall.

Die Sendung aus Niederösterreich wird am Samstag, 15. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 erstmals gesendet.