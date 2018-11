Betriebsversammlungen oder Warnstreiks gab es im Bezirk Amstetten in der Firma Engel in St. Valentin (Bild), bei Salvagnini in Ennsdorf, bei Ochsner in Haag, bei Forster in St. Peter, bei Lisec in Seitenstetten, bei IFE in Waidhofen, bei Precision-Strip und bei TKM in Böhlerwerk sowie bei Welser in Ybbsitz. Foto: privat

