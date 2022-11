7,4 Prozent für Metaller: Stimmen aus dem Bezirk Amstetten

Schneller als erwartet sind die Lohnverhandlungen abgeschlossen worden: Die 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Metalltechnischen Industrie erhalten im Schnitt eine Erhöhung der Ist-Löhne um 7,44 Prozent, wobei sich diese aus einem Plus von 5,4 Prozent und einer monatlichen Zahlung von 75 Euro zusammensetzt.

Für PRO-GE-Regionalsekretär Christian Pichler ist das „angesichts der hohen Inflation und der hohen Energiepreise, die natürlich auch die Arbeitgeberseite treffen, ein sehr positives Ergebnis. Vor allem auch mit der sozialen Staffelung. Mit einer Erhöhung von 8,9 Prozent sind die unteren Einkommen gut bedient“, sagt er.

Zufrieden mit dem Lohnabschluss zeigt sich auch der Betriebsratsvorsitzende der voestalpine Precision Strip GmbH , Reinhard Lang, der auch selbst am Donnerstag an den Verhandlungen in Wien teilgenommen hat. „Es handelt sich um ein annehmbares Ergebnis, das solidarisch ist, weil die Löhne für Beschäftigte, die weniger verdienen, stärker steigen.“ Die Verhandlungen selbst seien zäh gewesen, berichtet Lang. Erst aufgrund des Drucks der Arbeitnehmer durch Betriebsversammlungen und Betriebsrätekonferenz sowie die in Aussicht gestellten Warnstreiks sei Bewegung reingekommen. „Das finde ich schon schade, dass es immer die Androhung braucht, von unserem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch zu machen, bis sich etwas bewegt“, meint Lang.

Mit rund 1.000 Arbeitern und Angestellten am Hauptstandort und im Ausbildungszentrum in Böhlerwerk sowie am Produktionsstandort in Kematen ist die voestalpine Precision Strip GmbH der größte Betrieb der metalltechnischen Industrie im Ybbstal.

Andreas Hochstrasser, Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender bei Wieland Austria Ges.m.b.H Werk Amstetten , ist vom nun doch zügigen Abschluss nicht überrascht. „Denn wir haben ja den Druck erhöht und hätten ab Montag mit Warnstreiks begonnen.“ Wichtig ist für ihn, dass es tatsächlich einen Reallohnzuwachs gibt. „Darunter wäre ein Abschluss wohl nicht möglich gewesen.“ Auch er begrüßt, dass Beschäftigte mit niedrigeren Gehältern stärker profitieren. Durch den Abschluss bekommt die Belegschaft einen gerechten Anteil von dem, was die Unternehmen im letzten Jahr verdient hätten. „Denn wir verhandeln ja immer rückwirkend.“ Wieland Austria beschäftigt am Standort Amstetten etwa 800 Mitarbeiter.

Für Michael Grininger, Bereichsleiter Human Resources bei der Firma Engel (Schwertberg/St. Valentin), „ist es wichtig, dass nach intensiven Verhandlungen ein Ergebnis vorliegt und damit keine weiteren Maßnahmen notwendig sind. Der Abschluss ist im Gesamtumfeld erklärbar, wenngleich wir auch sehen, dass der Wirtschaftsstandort Österreich immer mehr unter den Rahmenbedingungen leidet“, sagt er. Der Abschluss schwäche weiter Österreichs internationale Wettbewerbsposition im Maschinenbau.

Auch für CEO Gottfried Brunbauer von der LISEC Austria GmbH „wäre aus Unternehmenssicht in Anbetracht des schwierigen und volatilen wirtschaftlichen Umfeldes mit den enormen Kostensteigerungen ein etwas geringerer Abschluss wünschenswert gewesen. Es ist aber auch die Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen, die unter den Preissteigerungen und der Inflation leiden“. Insofern sei die Einigung letztlich als vernünftiger Kompromiss zu sehen. „Da wir, wie viele andere Unternehmen, einen Abschluss in etwa dieser Höhe erwartet haben und wir diesen in unseren Planungen bereits berücksichtigt haben, ergeben sich dadurch keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Planungen“, sagt Brunbauer.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.