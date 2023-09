Das Kirtagswochenende in Kollmitzberg ist in Sicht

Die Lage hoch über der Donau mit Aussicht auf die ganze Alpenkette macht ihn zu einem einmaligen Ausflugserlebnis. Ein bunter Warenmix, die Unzahl an verschiedenen Ständen, die riesige Auswahl, die jährlich immer wieder am selben Platz stehenden urigen Marktfahrer und auch die Kirtagswaren, die man nur hier kaufen kann und sonst nirgends bekommt, machen die Anziehungskraft dieses Events aus. Besonders interessant ist das Gemisch an angebotenen Waren, das von modernsten Autos und Hightech-Geräten der heimischen Wirtschaft über Schuhe, Bekleidung, Spielzeug, Süßwaren bis hin zu ganz traditionellen Gerätschaften reicht. Weithin sichtbar ist der Vergnügungspark am höchsten Punkt des Kollmitzbergs. Das Riesenrad bietet einen einmaligen Panorama-Rundumblick über das Kirtagsgelände und das Mostviertel. Die modernsten und neuesten Fahrgeschäfte begeistern die Jungen und Junggebliebenen. In vier Festzelten und bei zahlreichen Versorgungsständen bietet der Kirtag ein vielfältiges kulinarisches und musikalisches Programm. Nicht nur Tausende Grillhendl, Schnitzel und Pommesportionen, sondern auch Langos, Bosner, Bauernkrapfen und zahlreiche andere kulinarische Kirtagsschmankerl werden am Kollmitzberger Kirtagswochenende konsumiert. In den Festzelten wird bei freiem Eintritt noch traditionell zum Frühschoppen aufgespielt und auch am Abend gibt’s Tanz und Unterhaltung.

Am Freitag, ab 19 Uhr wird der Vergnügungspark geöffnet, ab 20 Uhr wird der Kirtag im Festzelt Grünberger mit „Blechcrash“ eröffnet und ab 23 Uhr spielt DJ „M.K.“.

Am Samstag beginnt der Kirtag ab 10 Uhr. Zusätzlich gibt es ab 10 Uhr Unterhaltung im Feuerwehr-Zelt mit den „Dorfzigeunern“, ab 11 Uhr gemütliche Kirtagsstimmung im Festzelt Grünberger mit „die 3 Zünftigen“, ab 18 Uhr Live-Blasmusik im Musikvereinszelt mit „BlauBärnBlech“. Ab 18.30 Uhr legt DJ M.K. im Festzelt Grünberger auf. Die Vorabendmesse beginnt um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche zur Heiligen Ottilia. Die Band „Keep Cool“ spielt ab 22 Uhr ebenfalls im Festzelt Grünberger.

Am Sonntag beginnt um 9 Uhr der Kirtag und um 9.30 Uhr der Festgottesdienst mit dem Bäuerinnenchor Randegg in der Wallfahrtskirche zur Heiligen Ottilia. Um 10 Uhr startet der Frühschoppen im Festzelt Grünberger mit „Primavera“ und ebenfalls um 10 Uhr beginnt der Frühschoppen im Feuerwehrzelt mit den „Dorfzigeunern“. Um 11 Uhr startet der Frühschoppen im Musikvereinszelt mit der „Kollmitzká Böhmischen“. Um 14 Uhr findet die traditionelle Segensandacht in der Wallfahrtskirche zur Heiligen Ottilia statt.

Der Kollmitzberger Kirtag ist über 4 Auffahrten erreichbar. Von den Parkplätzen zum Kirtagsgelände ist mit einem kleinen Fußmarsch zu rechnen. Die Parkgebühr ist Samstag und Sonntag 3 Euro pro Pkw. Der Eintritt im Festzelt Grünberger ist 6 Euro am Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Weitere Details zum Kollmitzberger Kirtag gibt es unter www.kollmitzberger-kirtag.at.