Das Fest der Liebe und der Weihnachtsfrieden liegen hinter uns. Jetzt bricht die Zeit des Wahlkampfes an. Und der wird in den kommenden Wochen in zahlreichen Bezirksgemeinden Fahrt aufnehmen und vermutlich schärfer werden. Auch wenn die Parteien oft betonen, dass man Inhalte in den Mittelpunkt stellen will: Der eine oder andere Untergriff wird dabei sicher nicht ausbleiben. Vor allem die Minderheitsparteien und Bürgerlisten müssen sich bis zum Wahltag profilieren und Probleme in der Gemeinde aufzeigen. Dadurch kommt man einerseits ins Gespräch, andererseits zeigt man Veränderungswillen.

Dass der Ton rauer wird, zeigt zum Beispiel die harte Kritik von Wolfgang Laaber (Bürgerliste Blindenmarkt) an der Gemeindeführung. Dabei ist es für die Lokalpolitiker schwierig, den richtigen Mittelweg zwischen konstruktiver Kritik und dem Aufschrei für mehr Aufmerksamkeit zu finden. Zu viel Wirbel kann nämlich auch schaden und Stimmen kosten.