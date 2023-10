Kompromiss nicht in Sicht

Die Debatten rund um die geplanten Maßnahmen zur Attraktivierung des Ybbstalradweges in Amstetten haben in der Vorwoche nochmals Fahrt aufgenommen.

Gegen die Verwandlung des Jakobsbrunnenwegs in eine Radroute sammeln gleich zwei Bürgerinitiativen und die SPÖ Unterschriften. Gegen die geplante Unterführung bei der Eisenbahn- und Rad-brücke in Hausmening macht die Bürgerliste „Rettet die Forstheide“ mobil. Und auch wenn es Gespräche zwischen Stadtregierung und Naturschützern gibt, scheint ein Kompromiss – wenn überhaupt möglich – in weiter Ferne.

Just in dieser angespannten Situation gibt nun auch noch der Gemeindedienstleistungsverband bekannt, dass er plant, auf der Oiden ein neues Wertstoffsammelzentrum zu errichten. Der Standort selbst ist nicht schlecht – weil für Bürger aus allen Richtungen gut erreichbar. Der Haken an der Sache: Es soll dafür ein Waldstück hinter dem ÖAMTC gerodet werden. Der nächste Aufschrei der Naturschützer ist gewiss.