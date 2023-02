An letzten Schrauben gedreht

Melk legte vor, Grein zog, spät aber doch, nach. Viel gab es nicht zu tun. Ein sehr erfolgreicher Herbst, hauchdünn hinter dem Leader, war mit dem bestehenden Kader durchaus das Potenzial vorhanden, um Melk am direkten Wiederaufstieg zu hindern und selbst alles dem Projekt Titel zu widmen.

Dennoch dürften die finanziellen Mittel von Grein nicht an jene von Melk herankommen. Somit galt es eben, an den kleinen Schrauben zu drehen, um vorhandene Synergien zu verbessern. Mit der Verpflichtung von Adam Meszaros wurden quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite blieb man finanziell im Rahmen, auf der anderen ist es ein klares Signal an Melk, dass man es sehr ernst meint mit dem Titel.

Der wichtigste Faktor für Trainer Vitalis Stankevicius war aber sicher, dass das Spielsystem ideal adaptiert wurde.