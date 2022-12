Ankerpunkte setzen

Der Geschäftsbericht der Bundesliga brachte es schwarz auf weiß: Außer drei Klubs schrieben alle Zweitligisten Verluste im vergangenen Spieljahr. Darunter auch der SKU Amstetten.

Die Mostviertler sind seit fünf Jahren in der zweithöchsten Spielklasse und haben sich dort festgesetzt. Wirtschaftlich ist den Verantwortlichen nichts vorzuwerfen, denn sie kamen aufgrund der Ersparnisse durch die Corona-Krise. Dennoch steht der Klub im Moment an einer wichtigen Weggabelung. Das Ziel ist das Profitum. Der erste Schritt mit der Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine GmbH ist gesetzt. Dennoch besteht noch viel Handlungsbedarf, um sich endgültig im Profibereich festzusetzen.

Die richtigen Ankerpunkte müssen jetzt gesetzt werden, damit der Dampfer SKU die Koordinaten besitzt, um auch einmal die Traumdestination Bundesliga zu erreichen.