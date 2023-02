Chance für Gemeinschaft

„Grätzlbudgets“ vergibt die Stadt Amstetten künftig an Bürger und Bürgerinnen, die quasi vor ihren Haustüren gemeinsame Verschönerungsaktionen starten wollen – oder solche, die Gemeinschaft stiften.

Gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen nur mehr per SMS oder über Social Media miteinander verständigen (und leider noch öfter beschimpfen), ist das eine gute Idee. „Durchs Reden kommen d’Leut zam“, sagt nicht umsonst eine alte Volksweisheit. Für gemein- same Projekte gilt das natürlich ebenso. Wer miteinander Hand anlegt und zum Beispiel ein kleines Bauvorhaben verwirklicht, der lernt sich natürlich dabei auch besser kennen – vielleicht sogar über Nationalitäten hinweg.

Also Ärmel hochkrempeln und umschauen, wo vielleicht ein Bankerl oder ein Blumenrabattl fehlt. Oder wäre ein Straßenfest nicht ganz toll? Es gibt immer was zu tun!