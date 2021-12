Das Beste aus zwei Welten

Der Aufprall wird vermutlich hart gewesen sein. Statt einem Kräftemessen mit den ersten Adressen im europäischen Klubfußball, heißt der Alltag jetzt Statzendorf, Hofstetten, Neuhofen und Co für Vitalis Stankevicius. Ein halbes Jahr lang konnte der Litauer wertvolle Erfahrung sammeln, dabei Einblicke gewinnen, die wohl sehr wenige Trainer in einer Amateurliga aufweisen können.

In Grein warten jetzt wieder die Mühen der Ebene, an die Stankevicius aber mit gleichem Ehrgeiz herangehen wird. Als ehrgeiziger und akribischer Arbeiter macht es für ihn keinen Unterschied. Die Basics bleiben gleich. Am Feld stehen weiterhin elf Spieler pro Team, das Runde muss ins Eckige. Und ja, gemessen wird er am Ende des Tages an den Erfolgen. Das gilt überall. Ein Alleinstellungsmerkmal kann Grein aber dann doch aufweisen. Dort trainiert ein Mann, der beide Fußballwelten sehr genau kennt.