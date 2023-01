Der nötige Sparstift

Nun ist er auch schon wieder weg: Der im September zum SKU Amstetten geholte Philipp Schobesberger kehrte den Mostviertlern nach vier Monaten den Rücken.

Die Gründe sind vielfältig. Einerseits liebäugelte der 29-Jährige bereits im Sommer mit einem Engagement im Ausland. Genauer gesagt in Belgien. Das ist auch jetzt wieder ein Thema geworden. Andererseits heißt es auch von Vereinsseite, den Sparstift anzusetzen. Der Höhenflug im letzten Jahr hat auch Prämien gekostet. Und mit dem Abgang werden auch Kosten gespart. Mit Soares soll auch noch ein weiterer Profi abgegeben werden. Alles nachvollziehbar. Der Klassenerhalt ist rechnerisch fast gesichert. Und eine herumgeisternde Lizenzanfrage für die Bundesliga rückte in den letzten Monaten auch in weite Ferne.

Um auch in Zukunft in der 2. Liga zu bestehen, benötigt es eben jetzt den Sparstift.