Durchtauchen oder rudern?

Irgendwie beschleicht einen das Gefühl, man versteht die Welt nicht mehr. Krisen wohin man sieht. Eine Teuerung, die viele vor größte Probleme stellt. Mangel an (Fach)-Arbeitskräften in vielen Bereichen. Und dennoch heißt es aus der Politik, sei die Stimmung in der regionalen Wirtschaft nicht so schlecht. Wie passt das zusammen? Ist der Trübsinn, der vielen zu schaffen macht, nur eingebildet?

Ganz sicher nicht. Krise ist nicht gleich Krise. Während der oder die eine schwierige Monate locker durchtauchen kann, rudert der oder die andere ums Überleben. Ob man guter Dinge oder in schlechter Vorahnung in die Zukunft sieht, hängt von der eigenen Lebenssituation ab. Mit Reserven ist das Glas wohl eher halb voll. Klar ist auch, dass die Politik schon wichtige Schritte gegen die Teuerung gesetzt hat und weitere Unterstützungen geplant sind. Ob‘s reicht? Die kommenden Monate werden es zeigen.