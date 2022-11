Erinnerungen an Travnicek

Weil die Fußball-WM nicht mehr weit ist, sei hier ein Zitat von Helmut Qualtinger in seiner Parade-Rolle als Travnicek erlaubt: „Simmering gegen Kapfenberg, das nenn’i Brutalität!“

So ein derbes Spiel wird in Amstetten im Fußball zwar nicht geboten, dafür kann man auf Youtube die letzten Gemeinderatssitzungen nachschauen. Und die verbalen Matches zwischen SPÖ und ÖVP sind auch nicht ohne und schrammen oft hart an der Gürtellinie dahin.

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann die eine oder andere Seite wegen einer Aussage vor den Kadi zieht. Ansonsten lässt man keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig zu ärgern: Gemeinderatssitzung um 7 Uhr früh, Sondersitzung ...!

Wer hofft, dass zumindest im Advent vorübergehend politischer Weihnachtsfriede einkehren wird, der ist am Holzweg. Denn die Budgetsitzung naht – und auch die Landtagswahl!