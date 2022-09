Es braucht einen kühlen Kopf

Eines ist klar: Mit ihrer Aussendung löst die Amstettner SPÖ genau das aus, was sie angeblich nicht will: eine Politdiskussion über die Sicherheitslage in der Stadt. Die ÖVP wirft den Sozialdemokraten auch prompt vor, auf ihre übliche PR-Masche zu setzen. Auf die Debatte im Gemeinderat am Mittwoch darf man daher gespannt sein, zumal ja eine Aufstockung der Stadtpolizei ohnehin schon längere Zeit im Raum steht – übrigens auch zur Parkraumüberwachung.

Es wäre jedenfalls begrüßenswert, wenn bei so einem ernsten Thema, wie der Sicherheit der Bevölkerung, tatsächlich einmal alle Fraktionen die Partei-politik beiseiteschieben würden. Für Beschlüsse über eine Videoüberwachung von Plätzen oder andere gravierende Maßnahmen braucht es keine emotionale Debatte, sondern vor allem einen kühlen Kopf.