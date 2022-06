Feiern, feiern feiern ...

So viele Festivitäten und Großveranstaltungen gleichzeitig gab es im Bezirk wohl noch nicht oft. In Amstetten wurde drei Tage lang „100 Jahre NÖ“ gefeiert. Zugleich fanden am Samstag der Bezirkswandertag der Senioren in Zeillern und die Bezirksfeuerwehrwettbewerbe in Wolfsbach statt. Und die Gemeinde Ennsdorf feierte drei Tage lang ihr 140-Jahr-Jubiläum.

Diese Überschneidung von Festivitäten ist wohl auch noch eine Folge der Pandemie. Zum einen wollen die Mostviertler endlich wieder feiern – das zeigen die rund 12.000 Gäste beim Bezirksfest – zum anderen packen die Veranstalter möglichst viele Events in die Sommermonate, weil man ja nicht weiß, was der Herbst bringt.

Denn auch wenn der Gesundheitsminister betont, dass wir lernen müssen, mit Corona zu leben – die Angst vor dem nächsten Lockdown steckt uns ja doch in den Knochen.