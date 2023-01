Image muss besser werden

Nun bekommt also auch Amstetten seine Fachhochschule in Form eines Hochschullehrgangs für Pflege am Klinikum Mauer. Nach dem Bau des Pflegecampus ist das der nächste sinnvolle Schritt, denn der Altersalmanach sagt ja bis 2030 einen enormen Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften voraus.

Dass der neue Lehrgang zwei Wochen vor der Landtagswahl bekannt gegeben wird, hat natürlich mit der besonderen Logik der Politik im Wahlkampf zu tun.

Die wirkliche Herausforderung wird sein, ausreichend Bewerberinnen und Bewerber für die Pflegeberufe zu gewinnen, denn da hat sich die Situation gedreht. Waren früher Plätze knapp, ist der Andrang im Bildungscampus derzeit überschaubar. Bei der finanziellen Unterstützung für Studierende hat das Land ja schon an Schrauben gedreht. Es gilt in den nächsten Jahren aber noch, das Image der Pflegeberufe insgesamt zu verbessern.