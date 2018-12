Das Jahr 2018 endet gleich mit zwei Paukenschlägen für die Wirtschaft im Bezirk. Völlig überraschend trat Reinhard Mösl als Wirtschaftskammerobmann zurück. Begründung: Er muss sich auf seine Firma konzentrieren, die Smoothies produziert und sich in einer Phase der Neuausrichtung befindet. Mit Mösl verliert die Wirtschaftskammer einen Exponenten, der sich immer für sozialpartnerschaftliche Lösungen stark gemacht und das Gespräch gesucht hat. Gerade in Zeiten in der der Ton zwischen Gewerkschaften und Wirtschaftstreibenden nicht zuletzt auch aufgrund politischer Entscheidungen rauer wird, eine sehr gefragte Eigenschaft.

Eine wirkliche Hiobsbotschaft kommt aus Hollenstein. Dort musste die Holzco GmbH Konkurs anmelden, die erst kürzlich mit der Sanierung des Daches des Wiener Stephansdomes für positive Nachrichten sorgte. Keine schöne Weihnachten für die 32 Mitarbeiter. Denn ob das Unternehmen weitergeführt werden kann, wird sich vermutlich erst bei der Gläubigerversammlung im Februar entscheiden.