Ärger ist hausgemacht

Dicke Luft herrschte am Donnerstag im Gasthaus Affengruber. Nicht, weil in Ferschnitz plötzlich das Rauchverbot in der Gastronomie aufgehoben wurde, sondern weil der Informationsabend zur Schließung des Altstoffsammelzentrums gehörig die Gemüter erregte. Viel Verständnis gab es nicht für die Maßnahme, die aufgrund gesetzlicher Regelungen aber auch nicht zu verhindern ist. Ein eigenständiges Betreiben eines neu zu errichtenden Wertstoffzentrums und ein Austritt aus dem Gemeindedienstleistungsverband gda sind keine attraktiven Alternativwege. Die Ferschnitzer Bevölkerung wird das Auflassen — zähneknirschend — hinnehmen müssen.

Der Ärger darüber ist aber nicht nur ob der längeren Anfahrtswege nach Euratsfeld groß und verständlich. Für viel Frust sorgten fehlende Infos über die Hintergründe. Da hätte man sich mit einem früheren Verweis auf die gesetzlichen Gegebenheiten viel Ärger – und dicke Luft – erspart.