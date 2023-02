Antworten sind gefragt

Der Wahlsonntag brachte gleich mehrere Überraschungen. Dass die SPÖ ihr Grundmandat verlieren könnte, hatte im Wahlkampf niemand am Radar. Ebenso wenig rechnete die FPÖ selbst mit dem Grundmandat, das sie errungen hat. Insgesamt gibt es deren im Bezirk laut Wahlarithmetik nur noch zwei statt drei. Die ÖVP büßte eines ein und somit Michaela Hinterholzer ihren Landtagssitz.

Das Wahlergebnis ist ohne Zweifel ein politischer Erdrutsch im Bezirk. Die FPÖ ist der klare Sieger. In Behamberg wurden die Freiheitlichen sogar Erster und in Amstetten Zweiter.

Gepunktet hat die Partei aber nicht so sehr mit dem Personal vor Ort als mit dem Asylthema und den Ängsten der Menschen vor der Teuerung, die viele schmerzhaft zu spüren bekommen. Jetzt muss die FPÖ rasch konkrete Lösungen aufzeigen – auch vor Ort, in den Gemeinden. Das ist es, was ihre Wähler zurecht erwarten.