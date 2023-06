Brennendes Thema

Dass es an der medizinischen Versorgung im Bezirk krankt, beweist allein Kinderarzt Albin Mischkounig in Amstetten. Mit 73 Jahren erfüllt er noch immer seinen Vertrag mit der Gesundheitskasse, weil er seine Patienten nicht in Stich lassen will. Oft sind dasFamilien mit Migrationshintergrund, die sich keinen Wahlarzt leisten können. Bis zu 100 Kinder behandelt der Arzt täglich und ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Ebenfalls prekär ist der Personalmangel im Spital. Die ÖVP kündigt daher nun mit der LGA eine Bildungsmesse für Gesundheitsberufe in Amstetten an. Dass das just vor dem, von der SPÖ iniitierten, runden Tisch zum Thema Personalnotstand geschieht, ist wohl parteitaktisch motiviert. Über den Sinn so einer Messe wird es vermutlich auch noch Debatten geben. Denn klar ist: Wer nur entfernt Interesse an einem Pflegeberuf hat, an dem können die Chancen, die der Bildungscampus in Mauer und der FH-Lehrgang bieten, auch bislang nicht spurlos vorbeigegangen sein.