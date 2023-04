Chance lebt noch

Die Ausgangsposition war ausgezeichnet. Knapp hinter Melk waren die Greiner Kicker darauf aus, den Angriff auf den Titel zu starten. In der Vorbereitung konnte die Elf von Trainer Vitalis Stankevicius gegen durchaus starke Gegner ansprechende Leistungen bieten.

Aber Vorbereitung und Meisterschaft sind zwei Paar Schuhe. Die Auftaktgegner mit Oed und Oberndorf aus dem unteren Tabellendrittel vermeintlich schlagbare Gegner. Beide Teams hatten sich jedoch im Winter gut verstärkt, werden wohl so nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Trotzdem, will man Meister werden, dürften jetzt nicht null Punkte am Konto sein. Verletzungsbedingte Ausfälle und die Verunsicherung kommen nun auch noch dazu. Dennoch, der Zug ist noch nicht endgültig abgefahren.

Ein Sieg im Derby gegen Mauer könnte den Knoten lösen. Und vielleicht zeigt auch Melk noch Schwächen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.