Die Themen Sterben und Vergänglichkeit rücken jedes Jahr zu Allerheiligen in den Fokus. Der eine oder andere kommt gerade zu dieser Jahreszeit, wenn die Tage kürzer und kühler werden, in melancholische Stimmung. Das führt leider auch dazu, dass sich viele Menschen mit Suizidgedanken beschäftigen. Das zeigt unter anderem der Blick auf den Anstieg bei der Online-Beratung der diözesanen Telefonberatung.

Gerade junge Menschen würden vermehrt diese Möglichkeit nützen. Heuer gebe es, berichtet Irmgard Bayrhofer, einen hohen Anstieg bei dieser Beratungsform, vor allem bei den unter 20-Jährigen. Auch wenn es sich dabei um einen statistischen Ausreißer handeln könnte: Der Anstieg zeigt, dass es wichtig ist, dass Seelsorge auch online – per Chat oder E-Mail – angeboten wird. Das erleichtert es vielen Jugendlichen, die ohnehin von klein auf mit dem Internet in all seinen Formen aufgewachsen sind, Kontakt und Hilfe zu suchen.

Welch große Bedeutung die Telefonseelsorge hat, zeigt sich alljährlich besonders um diese Jahreszeit.