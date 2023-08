Der Name reicht aus

„Grease“, „Rocky Horror Show“ oder „Jesus Christ Superstar“: Der Musicalsommer setzte in der Vergangenheit oft auf bekannte Stücke. Und fuhr damit gut. Diese drei Stücke aus den Jahren 2022, 2019 und 2005 lockten jeweils mehr als 14.000 Besucherinnen und Besucher in die Pölz-Halle. Heuer ließen sich also 10.764 Gäste die „Jersey Boys“ nicht entgehen. Deutlich weniger. Kann man da überhaupt von einem Erfolg sprechen?

Der Zahlenvergleich greift zu kurz. Die Voraussetzungen sind ganz andere. Dass bekannte Stücke mehr Interesse wecken: kein Wunder! Mit den „Jersey Boys“ setzten Produzent Christoph Heigl und Intendant Alex Balga aber auf weitgehend unbekannten Stoff. Das hätte auch schiefgehen können.

Die mehr als 10.000 Gäste können sich sehen lassen. Sie zeigen, dass der Musicalsommer nicht bloß von bekannten Namen abhängig ist. Die bekannte Qualität und der Name „Musicalsommer Amstetten“ reichen dank langjähriger Erfolgsgeschichte mittlerweile aus.