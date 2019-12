Auch wenn nun der Weihnachtsfriede einkehrt, sind in den Gemeinden natürlich längst die Weichen für den nahen Wahlkampf gestellt. Denn viel Zeit bleibt den Parteien ja im Jänner nicht, um sich in Szene zu setzen. Wobei wohl gilt: Wer nicht schon in den letzten fünf Jahren die Bürger mit guter Arbeit überzeugt hat, wird sie in den letzten Wochen ohnehin nicht mehr für sich gewinnen können.

In den meisten der 34 Gemeinden im Bezirk sitzen die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen fest im Sattel. Heiß hergehen könnte es allerdings in St. Pantaleon, wo ÖVP und SPÖ um den Sessel des Ortschefs rittern und in Amstetten wo diesmal gleich neun Listen um die Gunst der Wähler buhlen. Wahlkämpfe haben es so an sich, dass leicht einmal die Nerven blank liegen und es deftig hergeht. Weihnachten mit seiner Friedensbotschaft wäre da ein guter Anlass, sich daran zu erinnern, dass die politischen Gegner auch nur Menschen sind, denen das Wohl ihrer Heimat am Herzen liegt!