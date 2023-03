Die Luft ist ausgegangen

Jetzt ist es fix. Das Ziel, in die Top-Vier des österreichischen Volleyballs vorzustoßen, ist nicht mehr möglich. Der VCA Amstetten musste sich im Playoff-Viertelfinale Ried zwei Mal geschlagen geben. Der Genickschlag waren die Eigenfehler, die bereits beim ersten Spiel in Ried das 0:3 begründeten. Da half auch das abermalige Reißleine ziehen nicht mehr. Der Niederländer Harry Brokking, der im neuen Jahr Andrej Urnaut beerbte, saß zwar in Ried noch auf der Trainerbank, doch in Amstetten gab Sportdirektor Michael Henschke sein Comeback. Der Sportdirektor agierte schon vor der Zeit von Urnaut als kurzfristiger Feuerwehrmann. Und das auch mit Erfolg.

Nun bleibt der Erfolg aber aus. Bei den Riedern hatte man auch im Rückspiel das Gefühl, dass sie den Sieg unbedingt wollten – unterstützt von einer großen Schar an lautstarken Anhängern. Diese sorgten für zusätzliche Luft bei Ried. Jene Luft, die bei Amstetten fehlte.