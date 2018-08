Mit einem Facebook-Posting, in dem Stadtrat Bruno Weber zwei mit einem Kind abgebildete Männer als „Schwuchteln“ und den einen als „Neger“ bezeichnete, hat der FP-Politiker für einen Aufschrei gesorgt. Neben Politikern der anderen Parteien verurteilten viele Mitglieder der Zivilgesellschaft die Entgleisung scharf.

Zurecht, derartige Begrifflichkeiten haben in der Gegenwart nichts mehr verloren. Auch wenn sich Weber wenig später dafür entschuldigte: Gerade ein Stadtrat sollte sich in jeder Situation und Gefühlslage soweit im Griff haben. Wenig verwunderlich daher die vielen Rücktrittsforderungen.

Bei allem Aufschrei gibt es allerdings auch Menschen, die Webers Kommentar positiv bewerten. So erreichte die NÖN ein Schreiben eines Lesers, in dem dieser sich auf Webers Seite stellte. „Wenn Homosexualität erlaubt ist, muss automatisch auch Homophobie erlaubt sein“ stand da geschrieben. Nein, muss es nicht. Für derartige „Gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit“ – dazu zählt in der Sozialwissenschaft Homophobie – sollten die Zeiten vorbei sein.