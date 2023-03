Ehrgeiziger Plan

Im Bezirk ist derzeit Hochsaison für Kindergartenprojekte. Grund dafür sind natürlich die Vorgaben des Landes. Zugesicherte Kindergartenplätze ab 2024 für alle Zweijährigen, kleinere Gruppen und Vormittags-Gratisbetreuung für Kinder von 0 bis sechs Jahren. Das zwingt viele Gemeinden zum Handeln, weil die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen.

Die Stadt Amstetten hat in der Vorwoche ein besonders ehrgeiziges Ausbauprogramm präsentiert. Bis 2030 sollen 14 Kindergartengruppen und vier weitere Tagesbetreuungsgruppen errichtet werden. 17 Millionen Euro will man investieren. Auch wenn das Land den Kindergartenausbau mit 50 Prozent fördert, ist das ob der vielen Großprojekte, die derzeit in der Stadtlaufen – Bad, Hauptplatz, Stadtpflege – ein ambitionierter Plan.

Andererseits heißt es nicht zu Unrecht: Geld, das in die Kinder und ihre Zukunft fließt, ist immer gut angelegt!